В полицию обратился настоятель одного из храмов в Кировском районе Ярославля. Мужчина рассказал, что в вечернее время неизвестные разбили окно, проникли в помещение и похитили с иконы ювелирные изделия, а также прихватили небольшую сумму денег, которые были в церкви.Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 31-летний, ранее судимый житель Мордовии. Выяснилось, что ювелирные изделия злоумышленник успел сдать в ломбард, а деньги потратил, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.