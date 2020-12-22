В Ярославле загорелся 6-этажный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар в многоквартирном доме во Фрунзенском районе Ярославля произошел сегодня, 22 декабря, рано утром. Возгорание произошло на шестом, последнем этаже, – полыхнули деревянные перекрытия, занялся чердак.

- Вызов поступил в 04:21, спасатели прибыли на место в 04:27. В доме проживает 144 человека, эвакуировали 38. Пострадала одна женщина, которая жила в квартире, где начался пожар, - сообщили на общегородском совещании в мэрии города.

С ожогами Ярославну доставили в соловьевскую больницу. На месте был развернут пункт временного содержания, где на время тушения огня разместились жильцы дома, в котором случился пожар.

По словам руководителя Единой диспетчерской службы города, огонь уже потушен, дом пригоден для проживания.