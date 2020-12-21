В Ярославле скончался еще один врач

Олег Бобков проработал в больнице №9 двадцать лет. ФОТО: сайт prodoctorov.ru

Сегодня, 21 декабря, умер врач ярославской клинической больницы №9 Олег Бобков. Информация об этом появилась на сайте медицинского учреждения.

- Олег Владиславович проработал в гинекологическом отделении нашей больницы 20 лет. Его руки, его знания помогли остаться в живых тысячам женщин. Память об Олеге Владиславовиче останется в сердцах коллег и пациентов. Для многих Олег Владиславович не просто коллега, но и сокурсник, надежный друг, необыкновенно добрый и честный, - говорится в некрологе.

Олег Бобков скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщает портал «YarNews».

Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам врача.