В Ярославской области сделают сторожевой катер для ФСБ

Судно изготовят на рыбинском предприятии Фото: Правительство Ярославской области

На рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" начали делать сторожевой катер "Гюйс", который предназначен для Пограничной службы ФСБ России.

Доделать катер должны к осени следующего года. Его водоизмещение составит 135 тонн, длина - 31 метр, ширина 6,3 метра. Эта модель отличается высокой скоростью хода и комфортными условиями для экипажа. Кроме того, судно может оказать помощь терпящим бедствие судам - потушить пожар и отбуксировать на берег.

Для рыбинского завода это не первое подобное "задание" - здесь уже выпустили шесть кораблей по заказу Пограничной службы ФСБ. Сейчас они работают на Черном и Азовском морях.