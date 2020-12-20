Ярославцы спасли шесть новорожденных лосят

Всем найденным лосятам нашли новый дом Фото: Правительство Ярославской области

В этом году неравнодушные жители области спасли от верной гибели шесть новорожденных лосят. Малыши по каким-то причинам остались без мам в явно бы погибли в лесу, если бы их не заметили люди.

- Нужно отметить правильную реакцию местных жителей, которые сразу вызывали специалистов. За лосятами велось наблюдение, и когда становилось ясно, что лосиха за ними не вернется, брали на передержку. К сожалению, вернуть малышей в естественную среду уже невозможно, но они неплохо себя чувствуют в новых домах, - сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Двое лосят отправились жить в нацпарк Подмосковья "Лосиный остров", малышка Бемби осталась в ярославском зоопарке, остальных увезли в Костромской регион.