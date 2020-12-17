В Ярославле будут судить строителя-мошенника

Своих домов заказчики так и не дождались Фото: Евгения ГУСЕВА

39-летний ярославец обвиняется в восьми эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере, и 26 эпизодах мошенничества, совершенных с использованием служебного положения. Мужчина, по версии следствия, заключал договоры с клиентами о строительстве домов, но даже не намеревался исполнять свои обязательства. Ущерб для несостоявшихся новоселов составил 27 миллионов рублей: люди вкладывали в строительство от 50 тысяч рублей до 4 миллионов.

Фирма, которой руководил обвиняемый, работала с 2013 года. Клиенты были не только из Ярославской, но и Московской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.

– Заказчики вносили предоплату за строительство срубов наличными или переводили деньги на личные лицевые счета обвиняемого, что является нарушением налогового законодательства. Чтобы создать видимость добросовестной работы и тем самым убедить клиентов внести оставшиеся деньги, руководитель компании частично строил дома, в том числе и ненадлежащего качества, что установила экспертиза, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В 2016 году компания, возглавляемая обвиняемым, была признана банкротом. Но это мужчину не остановило – он зарегистрировал новое юридическое лицо и продолжил свою незаконную деятельность. Но теперь за обман в очень крупном размере ярославцу придется ответить перед судом.