В Ярославской области на пешеходном переходе сбили 14-летнего подростка

По всем фактам ДТП проводятся проверки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 14 декабря, в Данилове сбили 14-летнего подростка. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, авария случилась около 13:40 на перекрестке улиц Ярославская и Менделеева. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг на него наехал «Опель», за рулем которого находился 39-летний мужчина. К счастью, травмы оказались не очень тяжелыми. Пострадавший сможет лечиться дома.

За минувшие сутки подобное ДТП стало не единственным в регионе. Около шести часов вечера на проспекте Ленина в Ярославле автобус при аналогичных обстоятельствах сбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства случившегося.