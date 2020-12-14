4200. Названа стоимость минимального набора продуктов в Ярославской области

Названа стоимость минимального набора продуктов в Ярославской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области в ноябре составила 4200 рублей.

- Это на 3% ниже, чем в среднем по стране, и на 7% ниже, чем по Центральному Федеральному округу, - пояснила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Валентина Шишина.

По данным департамента, в предпоследнем месяце года в регионе снизились цены на яблоки, апельсины, чеснок, свеклу и морковь. Но почти на 12% подорожало подсолнечное масло, на 9% выросла цена у сахара и на 4,6% - у муки.