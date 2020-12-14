Собутыльник на час: ярославец разместил объявление о необычной услуге

Ярославец предлагает свою помощь тем, кто оказался в одиночестве. ФОТО: скриншот с сайта объявлений "Авито"

Весьма необычная вакансия появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Житель Ярославля предлагает услуги слушателя, собеседника и собутыльника на час.

- Сейчас многие люди оказались в полном одиночестве, многие в панике остались наедине с самим собой. В нaшe время нeлeгкo нaйти чeлoвeка, с котoрым мoжно погoворить нa любые тeмы, который сможет просто выслушать вaши cитуации и oбъeктивнo дать сoвет, если понадобится, - пишет автор объявления.

Судя по характеристике, которую ярославец дает сам себе, с подобной работой может справиться «добрый, отзывчивый, умеющий слушать, подбадривать, сопереживать» человек, к тому же еще и обладающий чувством юмора.

Мужчина предлагает разные варианты взаимодействия: от обмена текстовыми сообщениями в мессенджерах до разговора по видеосвязи. Стоимость услуг составляет от 300 до 1000 рублей в час.

Примечательно, что у ярославца нашелся «коллега» в Рыбинске. Описание вакансии практически аналогичное. С той лишь разницей, что рыбинец готов не просто поговорить и выпить в режиме онлайн, но еще и выехать на дом в пределах города. Да, и свои услуги мужчина оценил чуть скромнее - от 300 до 600 рублей в час.