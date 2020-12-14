В Ярославской области капитана теплохода признали виновным в опасной перевозке пассажиров

Капитана признали виновным и назначили ему штраф в 30 тысяч рублей. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Ярославской области вынесен приговор в отношении капитана-механика теплохода "Борис Кустодиев". Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следствие установило, что 19 декабря прошлого года на теплоходе находилось 66 пассажиров, в том числе, четверо детей, что являлось нарушением пассажировместимости судна.

- Кроме того, на теплоходе не было противопожарного снабжения, не работало палубное освещение в условиях темного времени суток, спасательных средств не хватало на всех пассажиров. Температура воды в Волге была 3 градуса, перевозка создавала угрозу жизни и здоровью людей, - пояснили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Капитана признали виновным и назначили ему штраф в 30 тысяч рублей.

Однако в социальных сетях тутаевцы считают, что наказывать за такие нарушения должны не капитана.

- А если бы капитан отказался перевозить пассажиров, то люди не попали бы домой. И беды было бы еще больше. По параграфу легко жить, - пишет Михаил Б. в группе "Типичный Тутаев".

- Собственника наказать, что не обеспечил безопасность перевозки, - считает Игнатий С.