Морозы в Ярославле сменятся оттепелью

В четверг, 17 декабря, в Ярославле ожидается плюсовая температура Фото: Иван ВИСЛОВ

На этой неделе в Ярославль на смену морозам придет оттепель.

- Согретые Гольфстримом воздушные массы пробьются в центр России. И если в начале недели дневная температура не превысит -1…-6 , то с четверга ожидаются оттепели до +2 , - рассказали специалисты центра «Фобос».

Завтра, 15 декабря, на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ночью и днем -3..-5°, ветер слабый.

16 декабря вновь будет пасмурно, ночью -6..-8°, днем -3..-5°, ветер юго-западный, умеренный.

17 декабря резко потеплеет, ночью -1..-3°, днем +3..+5°, небольшой дождь, сильный туман; ветер западный, умеренный.

Если ночью 18 декабря прогнозируют еще плюсовую температуру до 1°, то днем в городе снова похолодает - до -5..-7°. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-восточный, умеренный.

К выходным станет еще холоднее. В субботу, 19 декабря, ночью -12..14°, днем -8..-10°. В воскресенье, 20 декабря, ночью -9..-11°, днем -6..-8°.