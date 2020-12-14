В Ярославской области в столкновении двух иномарок пострадал водитель

От удара "Фольксваген Пассат" вылетел в кювет. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

В Ростове две иномарки не смогли поделить дорогу. ДТП произошло в субботу, 12 декабря.

В 08:15 на улице Фрунзе столкнулись «Мазда 6» и «Фольксваген Пассат». От удара последний вылетел в кювет. В результате 30-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, с травмами был госпитализирован, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.