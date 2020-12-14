Собственники квартир в ярославском недострое написали письмо президенту

Работы на объекте должны быть завершены в 2021 году. Фото: Правительство Ярославской области

Строительство дома на улице Слепнева в Ярославле началось шесть лет назад и должно было завершиться в IV квартале 2017 года. Но до сих пор дольщики ждут, когда же они смогут въехать в свои квартиры - застройщик СК "Прогресс" не выполнил обязательства и в 2018 году работы на объекте были приостановлены. Несколько лет семьям приходится снимать жилье, многие при этом платят ипотеку.

Отчаявшись, ярославцы написали письмо президенту страны Владимиру Путину, в котором пожаловались на бездействие местной власти и попросили взять решение вопроса со строительством дома на контроль.

- Мы устали и доведены до отчаяния, - говорят ярославцы.

А инвестор, который займется достройкой дома №10 на улице Слепнева тем временем нашелся. Эту функцию взяла на себя компания "Триумф-Регион". По соглашению, заключенному между фирмой и правительством региона, работы на объекте должны быть завершены в 2021 году.

Строительная готовность дома на улице Слепнева – более 60%. Новый инвестор совместно с СК «Прогресс» подготовил сводный сметный расчет стоимости завершения работ, он находится на проверке в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». В качестве компенсации компания "Триумф-Регион" получит земельные участки.