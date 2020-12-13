Житель Ярославля организовал в своем доме наркопритон

Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле прикрыли еще один наркопритон. Его в своем частном доме организовал и содержал 50-летний местный житель.

- Подозреваемый нигде не работает, к тому же сам употребляет запрещенные вещества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Полиция напоминает: информацию о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков на условиях анонимности можно сообщить по номерам: 02 (с мобильного - 102) или (4852) 73-10-50 (телефон доверия УМВД России по Ярославской области).