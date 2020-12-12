На улице в Ярославле обнаружили тело мужчины

Бригада медиков, прибывшая на место, констатировала смерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 11 декабря, утром на улице Труфанова прохожие обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Ярославцы вызвали скорую помощь. Бригада медиков, прибывшая на место, констатировала смерть.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области, смерть не носит криминальный характер. Скорее всего, мужчине стало плохо. Точную причину случившегося определят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время по факту обнаружения тела проводится проверка, устанавливается личность погибшего.