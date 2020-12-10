Собака оказалось козой: в Ярославле ехали спасать одно домашнее животное, а спасли другое

Козленка приютили волонтеры. ФОТО: Аллы Волковой ВКонтакте

Вчера, 9 декабря, волонтерам приюта САХ сообщили, что в Заволжском районе на улице Космонавтов лежит собака и истекает кровью.

- Срочно организовали выезд на спасение. Собака оказалась козой. Среди высотных домов. Откуда здесь взялась коза? Изо рта шла кровь. По всей видимости, ее сбил какой-нибудь лихач, - рассказала сотрудник приюта Алла Волкова.

После выяснилось, что коза на самом деле козленок возрастом около 5 месяцев. Сотрудники приюта отвезли несчастное животное в безопасное и теплое место, его уже осмотрел ветеринар.

-У козленка сломана челюсть. И он плачет, плачет… Мы поможем ему, ну не спроста же ты к нам попал, - говорит Алла.

Хозяин животного пока не нашелся. Скорее всего, козленок сбежал из дома в частном секторе.