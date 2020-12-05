Рыбинские перевозчики брендируют общественный транспорт за свой счет

На городские маршруты в Рыбинске вышли еще пять брендированных единиц техники Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 4 декабря, на городские маршруты в Рыбинске вышли еще пять брендированных единиц техники. Название и логотип города нанесли на один троллейбус и четыре автобуса.

- Это не первая брендированная техника на наших дорогах. Два месяца назад с логотипом Рыбинска на маршрут №12 вышли две машины ПАТП №1, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время чиновники ведут переговоры с другими перевозчиками, чтобы продолжить работу по брендированию. Однако пока покраску и нанесение специальной пленки транспортные организации и индивидуальные предприниматели выполняют за свой счет. В городской администрации уточняют, вопрос компенсации таких затрат в будущем уже прорабатывается.

До конца этого года на улицах Рыбинска появится еще один брендированный автобус. Кроме того, разработанный для города логотип планируют нанести и на другие элементы улично-дорожной сети, в частности на новые остановки.