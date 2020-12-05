Ярославские интернаты для пожилых людей и инвалидов перешли на закрытый режим работы

В закрытом режиме соцучреждения будут работать до 30 декабря Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области интернаты для пожилых людей и инвалидов из-за пандемии COVID-19 перешли на закрытый режим работы.

- Пожилые люди и инвалиды сегодня находятся в группе риска, поэтому необходимо минимизировать возможности возникновения очага заражения в стационарах. Такие меры уже вводились весной, поэтому порядок действий в закрытых условиях отработан, - сказал заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин.

В таком режиме соцучреждения будут работать до 30 декабря. Сотрудники смогут сменять друг друга один раз в две недели. Как отметили в ярославском правительстве, работники интернатов получат надбавку в размере 500 рублей за каждый день и компенсацию за питание. Кроме того, предусмотрены и стимулирующие, которые выплатит областное отделение Фонда социального страхования.