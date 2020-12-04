В Ярославле прошел «метеоритный дождь»

Дорога превратилась в ледяную полосу препятствий. ФОТО: Павел Белоусов

- Это не снимки Луны! Это прошел метеоритный дождь на улице Урицкого, который повредил очень прочный асфальт, который ни в коем случае не ложился на воду, - так подписал фотографии, сделанные во Брагинском дворе ярославец Павел Б.

На снимках видны «кратеры», которые образовались из-за того, что дороги не были вовремя убраны. Теперь по таким дорогам ездят машины и пытаются пройти люди, ежесекундно рискуя поскользнуться и переломать руки-ноги.

- У нас на Дзержинского также, надоело слушать скрежет машин своим днищем, - пишет Анна Иванова в группе «Жесть Ярославль».

Остальные ярославцы уже даже почти не ругаются, а юморят. Только юмор получается какой-то грустный.

- Это снег, к которому были готовы, но убрать не успели, так как он выпал совершенно неожиданно в декабре, - веселится Галина Орешникова.

- На Громова 56 корпус 2, видимо, был учащенный метеодождь. Машина (почтовой службы – прим.ред.) еле выехала. Водитель с почтальоном таскали песок под колеса. И такая вся дорога до Громова, 56. Печалька, - рассказывает Наталия Ванина.

- У нас по всему городу такой метеоритный дождь прошел, - комментирует Татьяна Кривошеина.