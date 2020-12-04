В Ярославле открыли новый спортивный комплекс

В Ярославле открыли спортивный комплекс Фото: Правительство Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля открыли спортивный комплекс. Использовать площадку можно круглый год. Летом для игры в футбол, в стритбол, баскетбол, волейбол. Там оборудованы беговые дорожки и поставлены уличные тренажеры для занятий, в том числе и воркаутом. Зимой футбольное поле превращается в ледовую площадку для игры в хоккей. Рядом с хоккейным кортом есть трибуна на 100 мест с навесом и отапливаемыми раздевалками.

Спортивный комплекс находится на улице Спартаковской при центре «Медведь».

А вот жителям Дзержинского района ждать открытия ФОКа придется еще довольно долго, хотя сдать его должны были в конце 2020 года.