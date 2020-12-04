Бассейн и спорткомплекс в Ярославле обещают открыть в начале 2021 года

Бассейн обещают открыть в начале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн и большой спортивный комплекс в Дзержинском районе Ярославля городские власти обещают открыть в первом квартале следующего года. Хотя достроить его и сдать в эксплуатацию должны были в конце года текущего. Сейчас в помещениях идут отделочные работы, а к благоустройству прилегающей территории даже не приступали.

Спорткомплекс строится по программе «Газпрома». Здесь будут две чаши бассейна, ледовая арена, тренажерный и танцевальный зал. В ФОКе смогут заниматься ребята из спортивных школ и школ танцев. Площадь оздоровительного комплекса порядка 9 тысяч квадратных метров и он, после запуска в работу, станет одним из самых больших в городе.