За подсветку Октябрьского моста в Ярославле могут потратить 10 миллионов рублей

В Ярославле собираются сделать подсветку Октябрьского моста Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле собираются сделать подсветку Октябрьского моста. Планами по украшению города на онлайн-конференции поделился мэр Владимир Волков. По его словам, Октябрьский мост – это ворота, которые встречают проходящих через Волгу туристов.

- Нам нужно сделать такие места узнаваемыми и красивыми. У нас по мостовым сооружениям есть программа, но она не подкреплена деньгами. Мы в 2021 году найдем решение, проект реализуем в следующем году, - сказал мэр Ярославля.

Точную сумму, в которую обойдется подсветка моста, Владимир Волков не назвал, но сказал, что это может стоить порядка 10 миллионов рублей.