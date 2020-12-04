Ярославна, желая восстановить родительские права, представила с суд поддельные документы

Суд назначил ярославне наказание в виде 8 месяцев исправительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летнюю жительницу Дзержинского района Ярославля признали виновной в фальсификации документов.

В октябре 2019 года женщина, ограниченная в родительских правах в отношении двухлетнего сына, обратилась с иском в суд с просьбой отменить данную меру. К заявлению ярославна приложила трудовой договор, справку о зарплате, подписанную директором фирмы, и характеристику. Правоохранители провели проверку и выяснили, что представленные документы поддельные.

- Данные документы работодатель женщине не выдавал, подписи подделаны. Кроме того, указанные сведения, в том числе и о размере зарплаты, не соответствуют действительности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело и привлекли к ответственности. Суд назначил ярославне наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка ежемесячно.