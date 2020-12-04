В Ярославле задержали мужчину со 135 граммами наркотиков

В свертках находился синтетический наркотик общим весом более 135 граммов Фото: УМВД по Ярославской области

На Ленинградском проспекте в Ярославле сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину. При нем обнаружили 221 сверток с порошкообразным веществом. Найденное изъяли и отправили на экспертизу.

- Установили, что в свертках находился синтетический наркотик общим весом более 135 граммов. Запрещенное вещество предназначалось для сбыта на территории региона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Полиция напоминает: информацию о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков анонимно можно сообщить по телефонам 02 или 8 (4852) 73-10-50 (телефон доверия регионального УМВД).