В Ярославле площадку у УМВД продали почти за 41,5 миллиона рублей

Недострой у УМВД продали за 41,45 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле продали недострой, который находится рядом со зданием регионального УМВД. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

Торги состоялись 2 декабря. Стать владельцем площадки хотели 12 потенциальных покупателей, девять из них присутствовали на аукционе. Начальная стоимость лота составляла 12 миллионов рублей. Новым собственником объекта стал ярославский бизнесмен Евгений Мухин. Он предложил саму высокую цену - 41,45 миллиона рублей.

Напомним, площадка пустует около десяти лет. Здесь планировали построить офисное здание. Однако работы даже не начались. В результате мэрия отсудила участок земли у собственника. Что на данном месте возведет новый владелец, пока неизвестно. Отметим, что Евгению Мухину принадлежат ТЦ «Космос», «Ярославский универмаг» и «Дзержинский рынок».