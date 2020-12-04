Tele2 устроит онлайн-трансляцию фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ»

Изображения предоставлены: ООО «Tele2 Россия»

Церемонию награждения оператор покажет на своей digital-площадке «Дом по другим правилам». Трансляция состоится 5 декабря, в 19 часов.

Компания разделяет идеи организаторов и вместе с ними даст возможность молодым режиссерам, сценаристам и актерам заявить о себе и продемонстрировать свои работы широкому кругу зрителей.

Цель организаторов фестиваля – открыть новые имена в сфере киноиндустрии и доказать, что молодые профессионалы способны создавать интересные работы, которые смогут на равных соревноваться с фильмами мэтров. Такой подход соответствует идеологии «других правил» Tele2.

Оператор поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства. Как и в прошлые годы, зрелищное закрытие фестиваля «ШОРТЫ» пройдет на площадке Тульского Кремля. Но в этот раз Церемонию награждения и короткометражные фильмы победителей покажут гостям онлайн – в прямом эфире «Дома по другим правилам» Tele2.

На суд зрительского и профессионального жюри свои работы представили команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярска, Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского и Якутии. Из зарубежных участников – режиссер из Беларуси. Авторы делали ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- Tele2 поддерживает интересы абонентов и стремится предлагать им актуальные в сегодняшних реалиях развлечения. Фестиваль коротких фильмов "ШОРТЫ" полюбился жителям Тулы, множества регионов России и зарубежных стран. Мы рады включить в программу "Дома по другим правилам" онлайн-трансляцию финала конкурса, чтобы при помощи современных технологий на нем смогли побывать все желающие, где бы они ни находились.

Михаил Канаев, кинопродюсер, организатор кинофестиваля «ШОРТЫ»:

- Круто, что два динамичных проекта – «ШОРТЫ» и Tele2 – объединили свои усилия в достижении конструктивной цели, и мы благодарны компании за поддержку нашего проекта. Команде кинофестиваля импонирует лозунг Tele2 – «Другие правила». Ведь именно «ШОРТЫ» своим форматом, в далеком 2010 году, бросив вызов существовавшим устоям проведения фестивалей и отношению к короткометражным фильмам, создали и развили тренд коротких фильмов в России.

«Дом по другим правилам» Tele2 принимает гостей с конца апреля. За это время его посетило более 1,5 млн человек. Оператор не просто собрал на одной платформе качественный и разнообразный контент, а создал в диджитал-среде уютное пространство, где каждый может найти занятие по интересам. Гостям «Дома по другим правилам» не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

Международный фестиваль коротких фильмов «ШОРТЫ» – один из крупнейших конкурсов короткометражного кино в стране, который проходит ежегодно с 2010 года. В нем приняли участие более 1000 режиссеров и творческих коллективов из 192 городов и 24 стран мира. Фестиваль получил поддержку правительства Тульской области и Министерства культуры Тульской области, сообщает пресс-служба Tele2.