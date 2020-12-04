На дорогах Ярославской области за один день пострадали четыре пешехода

Одно из ДТП закончилось летальным исходом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 3 декабря, в ДТП на ярославских дорогах пострадали четыре пешехода, один из них скончался от полученных травм.

Первая авария произошла около 7:40 на улице Спартаковской в Ярославле. 20-летняя девушка-водитель «Сузуки» сбила 68-летнюю пенсионерку, которая, по предварительной информации, шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилую женщину госпитализировали.

Спустя час 40-летний мужчина, находившийся за рулем «Субару Форестер», при аналогичных обстоятельствах сбил 56-летнего пешехода. ДТП случилось на улице 8-е Марта в Ярославле. Пострадавшего доставили в больницу и после осмотра врачами отпустили домой.

Местом третьей аварии вновь стал Ярославль. Около 14:40 на улице Нефтяников 25-летний водитель «Тойота Камри» сбил 56-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, переходила дорогу в неустановленном месте. К счастью, травмы ярославны оказались нетяжелыми, пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

А вот четвертое ДТП закончилось летальным исходом. На трассе М-8 в Первомайском районе «Митсубиси» сбил 46-летнюю женщину, которая шла по проезжей части. От полученных травм пешеход скончалась на месте до приезда скорой. 38-летний водитель иномарки в момент аварии был трезв, уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.