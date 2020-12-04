Жителю Рыбинска, прыгавшему по чужим машинам, вынесли приговор

Инцидент произошел в ночь на 2 августа около дома №29 на улице Свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летнего жителя Рыбинска признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа около дома №29 на улице Свободы. Молодой человек, будучи пьяным, не смог спокойно пройти мимо чужих машин и начал прыгать по их крышам. В результате повредил шесть автомобилей. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения. Благодаря записям и удалось найти злоумышленника.

- Общий ущерб, причиненный действиями осужденного, составил более 300 тысяч рублей. На момент вынесения приговора нарушитель 125 тысяч уже возместил, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд приговорил рыбинца к исправительным работам на срок 1 год 3 месяца. Кроме того, из зарплаты молодого человека будут удерживать 5%.