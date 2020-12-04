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Мэр Ярославля рассказал о проекте строительства третьего моста через Волгу

В данный момент просчитывается оптимальное место для возведения объекта
Светлана Крутикова
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Для реализации проектов потребуется финансирование из федерального бюджета

Для реализации проектов потребуется финансирование из федерального бюджета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле готовятся к строительству третьего моста через Волгу, который позволит разгрузить город от транзитного потока, и Карабулинской транспортной развязки. Об этом вчера, 3 декабря сообщил мэр города Владимир Волков.

По словам градоначальника указанные проекты разрабатываются уже давно. Однако для их реализации потребуется финансирование из федерального бюджета. Городу и области такие затраты не потянуть. Ранее, на пресс-конференции по итогам дорожного сезона, директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев сообщил, что стоимость работ по строительству третьего моста составит 13, миллиарда рублей.

В данный момент специалисты просчитывают наиболее оптимальное место для возведения моста во Фрунзенском районе.