Мэр Ярославля рассказал о проекте строительства третьего моста через Волгу

Для реализации проектов потребуется финансирование из федерального бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле готовятся к строительству третьего моста через Волгу, который позволит разгрузить город от транзитного потока, и Карабулинской транспортной развязки. Об этом вчера, 3 декабря сообщил мэр города Владимир Волков.

По словам градоначальника указанные проекты разрабатываются уже давно. Однако для их реализации потребуется финансирование из федерального бюджета. Городу и области такие затраты не потянуть. Ранее, на пресс-конференции по итогам дорожного сезона, директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев сообщил, что стоимость работ по строительству третьего моста составит 13, миллиарда рублей.

В данный момент специалисты просчитывают наиболее оптимальное место для возведения моста во Фрунзенском районе.