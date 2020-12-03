МегаФон утроил количество точек продаж SIM-карт с саморегистрацией

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МегаФон в три раза увеличил число магазинов по продаже SIM-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Ярославской области. Теперь свыше 400 пунктов продаж работают в шаговой доступности в Ярославле и районных центрах.

За прошедшие полгода к небольшим магазинам, где можно приобрести SIM-карту с саморегистрацией, добавились крупные федеральные торговые сети. Теперь подключиться к МегаФону можно как в Ярославле , так и во всех районных центрах области. Заказ SIM-карт стал доступен в сети «Столото» и «Детский мир», интернет-магазинах Ozon.ru, «М.Видео», «Эльдорадо» и «DNS».

- С мая мы активно расширяем дистрибуцию SIM-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем постоянный прирост продаж в этом сегменте. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов, – отмечает директор МегаФона в Ярославле Сергей Обичкин.

Можно приобрести SIM-карту лично или воспользоваться сервисом доставки и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», TMall,Wildberries.