В школе №76 Ярославля на карантин отправили целый класс

На карантин ушел класс в школе №76 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, по данным департамента образования региона на 3 декабря, на карантин по COVID-19 отправлено шесть классов, в которых обучаются 139 человек. Коронавирусом болеют 24 ученика и 32 педагога.

На днях директор департамента образования Ярославля Елена Иванова говорила о том, что в городе нет ни одного класса, закрытого из-за вспышки COVID-19. И вот, пожалуйста: в школе №76 областного центра коронавирусом заразился один из учеников.

Также закрыт один класс из 26 человек в Угличском районе в школе №7 и класс из 24 обучающихся в школе №4 того же района.