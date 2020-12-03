За кислогудронными прудами под Ярославлем усилили контроль

Зимой с территории, которая прилегает к прудам, будут вывозить снег, а также проводить буртование Фото: Правительство Ярославской области

За кислогудронными прудами, которые находятся на территории ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева, усилили контроль. В настоящее время уровень жидкости соответствует норме, рисков попадания химических веществ в реку Печегду нет.

- Все гидротехнические сооружения на предприятии успешно прошли комиссионное обследование и техническое освидетельствование и работают в стабильном режиме. Установка КАРИ круглосуточно обеспечивает откачку жидкости из кислогудронных прудов. Экологическая ситуация на территории стабильна, - рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Зимой с территории, которая прилегает к прудам, будут вывозить снег, а также проводить буртование. Эти меры, считают ярославские власти, помогут избежать чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка. Кроме того, в период ухудшения погодных условий усилят контроль и за работой очистных сооружений и гидротехнических сооружений - накопителей жидких промышленных отходов