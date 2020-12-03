Ярославский спортсмен выиграл первенство Европы по боксу

Даниил Леонов из Рыбинска стал победителем юношеского первенства Европы по боксу
Фото: Правительство Ярославской области
Рыбинский боксер Даниил Леонов стал победителем юношеского первенства Европы. За медали на соревнованиях, которых проходили в Болгарии с 22 ноября по 3 декабря, боролись 200 спортсменов из 27 стран.
- В регионе 40 лет не было медалей такого уровня. Последнюю яркую победу наши спортсмены одержали в 1979 году. Тогда Александр Лебедев победил на чемпионате мира среди юниоров в Японии. Даниил Леонов сумел доказать, что ярославская школа бокса готовит первоклассных спортсменов, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
Золото боксера из Рыбинска стало шестнадцатым в копилке сборной страны на прошедшем первенстве. Всего российские спортсмены завоевали 22 медали и стали первыми в общекомандном зачете.
КП-Ярославль поздравляет Даниила с победой и желает дальнейших успехов и покорения новых вершин!