Ярославский спортсмен выиграл первенство Европы по боксу

Даниил Леонов из Рыбинска стал победителем юношеского первенства Европы по боксу Фото: Правительство Ярославской области

Рыбинский боксер Даниил Леонов стал победителем юношеского первенства Европы. За медали на соревнованиях, которых проходили в Болгарии с 22 ноября по 3 декабря, боролись 200 спортсменов из 27 стран.

- В регионе 40 лет не было медалей такого уровня. Последнюю яркую победу наши спортсмены одержали в 1979 году. Тогда Александр Лебедев победил на чемпионате мира среди юниоров в Японии. Даниил Леонов сумел доказать, что ярославская школа бокса готовит первоклассных спортсменов, - отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Золото боксера из Рыбинска стало шестнадцатым в копилке сборной страны на прошедшем первенстве. Всего российские спортсмены завоевали 22 медали и стали первыми в общекомандном зачете.

КП-Ярославль поздравляет Даниила с победой и желает дальнейших успехов и покорения новых вершин!