Часть рейсов отменили из-за неготовности навигационных баз данных Фото: Иван МАКЕЕВ

С сегодняшнего дня, 3 декабря, авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург станет меньше. Это связано с тем, что лоукостер «Победа» из-за неготовности навигационных баз данных отменила более ста рейсов в семь городов России, сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

Если ранее из Ярославля в Северную столицу можно было улететь по вторникам, четвергам и субботам, то теперь останется только один рейс в выходной день. Как отметили в аэропорту «Туношна», ограничения временные, они продлятся до 24 декабря.

Кроме Ярославля, «Победа» отменила полеты в Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас и Петрозаводск.