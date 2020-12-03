Ярославцы предлагают городским властям поучаствовать в квесте «Очапки-Устье»

Добираться до дома ярославцам приходится, маневрируя по льду Фото: Евгения ГУСЕВА

Дорога от Очапков до Устья с приходом холодов превратилась в самый настоящий каток. Теперь жителям Заволжского района приходится добираться до дома по льду, к тому же в темноте. Освещения на данном участке нет. Свое возмущение ярославцы высказали в социальных сетях.

- Люди с работы, из школы дети идут домой. Мало того, что темно, так еще и скользко. Работники мэрии, которые до сих пор освещение сделать не могут, мост через Ить и дороги до него, мало того не могут обеспечить безопасность народа. Песком посыпать не могут! Многочисленные обращения, предписание из прокуратуры… А света так и нет, - пишет автор поста.

«Заповедник», где падают деревья, бегают дикие животные, царит темнота, а теперь добавился еще и лед, местные жители прозвали «Квест Очапки-Устье». Поучаствовать в нем предлагают городским властям:

- Если ваши комиссии опять приедут посмотреть и подумать, то пускай приезжают вечером после четырех часов, с родными, детьми. Запомните этот вечер на всю жизнь, будет что друзьям рассказать! А мы каждый день тут так ходим. Кто за это безобразие должен отвечать?

Возможно, ярославские чиновники решатся и примут приглашение. И не исключено, что после прохождения такого квеста на дорогу начнут посыпать песком, еще и освещение сделают.