В Ярославской области ждут вакцины от COVID-19. Кого привьют первыми?

В Ярославский регион поступит 1084 дозы вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославскую область поступил 1084 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Регион уже начал готовиться к вакцинации ярославцев, которые входят в группу риска. В первую очередь, это врачи и учителям.

Для хранения «Спутника V» необходимы специальные морозильные камеры, так как вакцина должна лежать при температуре не выше минус 18 градусов. Некоторые медицинские учреждения уже закупили такие морозильники. Поликлиники, где планируется проводить вакцинацию, оборудую 42 камерами.

В ближайшее время в России должны произвести более двух миллионов доз вакцины «Спутник V».