В Рыбинске старушка попала под машину, сдающую назад

Женщина попала под колеса машины. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

ДТП произошло вчера, 2 декабря, в Рыбинске у дома №93 на улице Герцена. Под колеса «Хендай-Солярис», сдающего назад, попала 80-летняя пенсионерка. За рулем иномарки находилась 33-летняя женщина, пожилая жительница Рыбинска в этот момент стояла.

Пострадавшая получила травмы, ее отправили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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