В Ярославской области пенсионерку сбили два автомобиля

По факту ДТП, в котором погибла 83-летняя женщина, проводится проверка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ДТП в Рыбинском районе погибла 83-летняя женщина. Авария произошла сегодня, 2 декабря, около семи часов утра в районе поселка Октябрьский.

По предварительной информации, 41-летняя женщина, находившаяся за рулем «Мицубиси», сбила пешехода. В каком именно месте пенсионерка переходила дорогу, пока установить не удалось, пояснили в пресс-службе регионального УМВД. От удара потерпевшую отбросило на встречную полосу. Там женщина попала под колеса «Тойоты». От полученных травм пешеход скончалась на месте ЧП.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.