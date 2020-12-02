В Ярославской области ремонт моста и дороги обошелся почти в 60 миллионов рублей

Мост реконструировали в Мышкинском районе Фото: Правительство Ярославской области

В Мышкинском районе отремонтировали мост через реку Сутку и реконструировали участок дороги Крюково – Харинское – Митинское.

По этой дороге и этому мосту ездит немало транспорта, в том числе и школьный автобус. А сооружение к моменту ремонта находилось уже в предаварийном состоянии и периодически уходило под воду во время паводка. В итоге старый мост разобрали, поставили новый железобетонный длиной в 53 метра.

Общая стоимость работ, которые выполняло АО «Ярдормост», составляет 59,7 миллиона рублей. Во время реконструкции моста рабочие переложили коммуникации, сделали проезжую часть шириной 8 метров, оборудовали тротуары.