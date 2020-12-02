В Ярославской области столкнулись четыре машины

Пострадали три человека. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

ДТП с участием четырех машин произошло вечером 1 декабря в Рыбинском районе. На окружной дороге столкнулись «Лада», «Шевроле», «Чери» и «Скания».

В результате аварии пострадал 30-летний водитель «Лады» и пассажиры этого же автомобиля – мужчины 33 и 42 лет. 30-летнего жителя региона отпустили лечиться домой, а остальных пострадавших с травмами доставили в больницу.

Сегодня, 2 декабря, в Рыбинском районе пожилая женщина попала под колеса двух машин.