В Ярославле водитель маршрутки дал в лоб «зайцу» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Конфликт между водителем маршрутки и пассажиром-«зайцем» произошел сегодня, 2 декабря утром в Красноперекопском районе. По словам ярославцев, ставших свидетелями этой сцены, водитель не раз просил мужчину заплатить за проезд, но безрезультатно. Подключились и остальные пассажиры, а в ответ услышали «Ща приедут люди и с ним поговорят».

Конечно, никакие люди не приехали, водитель притормозил на остановке, вернул всем деньги и попросил покинуть салон.

- Мужчина, не оплативший проезд, начал проявлять агрессию в отношении водителя, провоцировать его. После чего водитель слегка толкнул этого пассажира. Пассажир еще больше стал провоцировать водителя и получил ладошкой по лбу. Да-да, не кулаком в лицо, а ладошкой по лбу, - рассказывают, как все было очевидцы.

Дальше пассажиры, естественно, кроме «зайца» снова вошли в салон, но спокойно уехать не получилось. Агрессивный ярославец стал прыгать на капот и под колеса. Так продолжалось до тех пор, пока не подключился водитель другого маршрутного такси: он держал высаженного пассажира, чтобы коллега смог уехать.

Но и на этот история не закончилась: упустив одного водителя, пассажир переключил свое внимание на другого. С большим трудом последнему удалось сбежать.

Очевидцы этой странной и неприятной истории позвонили в полицию.