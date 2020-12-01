В Ярославле достроят очередной проблемный дом

Дом обещают сдать в начале 2021 года Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле возобновилось строительство проблемного дома на улице Крылова. Сейчас там идут отделочные работы, устанавливают газовые плиты и сантехнику.

Строительство дома ООО "Вектор" началось в 2016 году, сдать его должны были в 2018-м. Но компания не смогла выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами и работы над домом были прекращены. 63 дольщика перешли в категорию "обманутых", а объект попал в региональный реестр проблемных.

Чтобы завершить строительство, правительство нашло нового инвестора - взамен ха достройку дома он получит земельный участок.

– У нас снова появилась надежда, – поделился участник долевого строительства Станислав Лилеев. – Все это время вместе с супругой мы снимали квартиру, некоторое время жили у родственников. Скоро достроят дом, и будет всем счастье.

Передать дольщикам ключи от квартир планируют в начале 2021 года. В Ярославской области останется 26 долгостроев.