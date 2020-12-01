Избили и забрали украшения и деньги: ярославца будут судить за ограбление проституток

Первая жертва грабителей лишилась золотых украшений на сумму более 110 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

28-летнему ранее судимому жителю Ярославля вновь придется отвечать перед законом. На этот раз мужчина обвиняется в грабеже.

По версии следствия, в феврале этого года ярославец познакомился в интернете с представительницей древнейшей профессии. Под видом клиента обвиняемый и его 30-летний сообщник пришли к женщине в квартиру и потребовали, чтобы та отдала им все деньги. Для пущей «убедительности» мужчины несколько раз ударили хозяйку дома. Потерпевшая отдала грабителям золотые украшения на сумму более 110 тысяч рублей. Впоследствии обвиняемый сдал драгоценности в ломбард.

Спустя месяц злоумышленники, действуя по такой же схеме, ограбили еще одну женщину. Однако сорвать крупный куш приятелям не удалось. У ярославны было всего 8450 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В отношении второго фигуранта дела уголовное преследование прекратили в связи с его смертью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.