Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Избили и забрали украшения и деньги: ярославца будут судить за ограбление проституток

Его подельник до окончания следствия не дожил
Светлана Крутикова
КомментироватьОставить комментарий
Первая жертва грабителей лишилась золотых украшений на сумму более 110 тысяч рублей

Первая жертва грабителей лишилась золотых украшений на сумму более 110 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

28-летнему ранее судимому жителю Ярославля вновь придется отвечать перед законом. На этот раз мужчина обвиняется в грабеже.

По версии следствия, в феврале этого года ярославец познакомился в интернете с представительницей древнейшей профессии. Под видом клиента обвиняемый и его 30-летний сообщник пришли к женщине в квартиру и потребовали, чтобы та отдала им все деньги. Для пущей «убедительности» мужчины несколько раз ударили хозяйку дома. Потерпевшая отдала грабителям золотые украшения на сумму более 110 тысяч рублей. Впоследствии обвиняемый сдал драгоценности в ломбард.

Спустя месяц злоумышленники, действуя по такой же схеме, ограбили еще одну женщину. Однако сорвать крупный куш приятелям не удалось. У ярославны было всего 8450 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В отношении второго фигуранта дела уголовное преследование прекратили в связи с его смертью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.

Криминал