В Ярославле начал ходить по-новогоднему украшенный транспорт

Поездка в нем будет стоить как в обычном Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с сегодняшнего дня, то есть с 1 декабря, будет ходить по-новогоднему украшенный общественный транспорт. Его теперь видно издалека, благодаря свету гирлянд, прикрепленных на бортах.

- Можно будет прокатиться на троллейбусах, трамваях и автобусах, украшенных гирляндами и наклейками с новогодней символикой, - рассказал на своей странице в социальной сети мэр города Владимир Волков.

Проезд в "праздничном" транспорте будет стоить столько же, сколько и в обычном, сохранятся и все льготы.