Ярославцев приглашают пройти Всероссийский тест на знание Конституции

Тест пройдет 12 декабря. Скриншот с сайта "Гражданин"

В Ярославской области 12 декабря пройдет Всероссийский тест на знание Конституции России. Это будет электронный тест, отвечать на вопросы могут все желающие в возрасте от 12 лет. Проверить свое знание главного документа страны можно на официальных площадка акции, а также онлайн на платформе «Гражданин».

Подробности участия во Всероссийском тесте можно узнать на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

Акция проходит ежегодно, причем не только в России. В прошлом году регистрировались участники из Греции, Монголии, Гвинеи, Нигерии и других стран, а РФ представляли 85 регионов.