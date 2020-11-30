В Рыбинске маршрутки станут автобусами

Маршрутные такси №18Т и №33Т будут работать в качестве автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрутные такси №18Т и №33Т будут работать в качестве автобусов. Номера маршрутов останутся прежними, только уберут букву «Т». Нововведения начнут действовать с 7 декабря.

Маршрут №33 также будет ходить между микрорайонами Мариевки и Переборы, №18 - от троллейбусного парка до улицы Пестеля в микрорайоне Слип. Перевозчик останется прежним, все конкурсные процедуры провели в ноябре.

Для рыбинцев такие изменения носят, скорее положительный характер. В автобусах можно воспользоваться льготами и проездными документами.