Ярославец изуродовал лицо соседу из-за замены домофона

Ключ от машины – так себе оружие, но нападение с ним в руках может стоить злоумышленнику нескольких лет свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Брагина предстанет перед судом из-за своего крутого нрава и неумения контролировать эмоции. Ранее не судимый 32-летний ярославец обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью: из-за бытового конфликта мужчина обезобразил лицо соседа и чуть не сделал его незрячим.

Ссора произошла в сентябре этого года. Обвиняемый, будучи подшофе, пришел к соседу и затеял с ним ссору из-за замены домофона в подъезде. Когда аргументы закончились, мужчина зажал между пальцами ключ зажигания автомобиля и этим «оружием» начал наносить удары своему противнику. Попал по лицу рядом с правым глазом, в плечо, грудь и по рукам.

- Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. На лице появился рубец, который невозможно убрать. Также имелись ссадины на нижнем веке глаза, плече и груди, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Казалось бы, ключ от машины – так себе оружие, но нападение с ним в руках может стоить злоумышленнику нескольких лет свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, расследованием занимался районный отдел полиции.