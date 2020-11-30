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В Рыбинске светофоры, снесенные самосвалом, восстановит компания, которой принадлежит машина

Инцидент произошел 26 ноября
Светлана Крутикова
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Компания, которой принадлежит самосвал, заплатит за восстановительные работы около 200 тысяч рублей

Компания, которой принадлежит самосвал, заплатит за восстановительные работы около 200 тысяч рублей

Фото: Администрация Рыбинска

Светофоры на улице Академика Губкина восстановят за счет компании, которая реконструирует стадион «Сатурн». Именно данной фирме принадлежит самосвал, устроивший погром на прошлой неделе.

Инцидент произошел 26 ноября. Машина выехала со стадиона с поднятым кузовом и по пути разбила светофоры, повредила столбы, консоли и оборвала провода.

- Руководитель компании сам вышел на администрацию, не дожидаясь официальных разбирательств, и предложил компенсировать затраты. Ориентировочно ущерб составляет 200 тысяч рублей. Эту сумму подрядчик и берется оплатить добровольно, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Восстановительные работы планируют провести в течение двух недель.