В Ярославской области москвича будут судить за ДТП со смертельным исходом

Жителя Московской области будут судить за ДТП, в котором погиб 55-летний водитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование в отношении 35-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 29 марта этого года на трассе М-8 в Ростовском районе. По версии следствия, обвиняемый на перекрестке неправильно выбрал дистанцию и врезался в «ВАЗ-21150», который стоял впереди и готовился поворачивать налево. От удара последнего выбросило на встречку, где он столкнулся с грузовиком. В результате от полученных травм 55-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте.

В настоящее время дело передано в суд. Родственники потерпевшего также подали гражданский иск. Они требуют взыскать с водителя полтора миллиона рублей.