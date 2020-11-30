Заместитель председателя ярославского правительства заболел COVID-19

Анатолий Гулин лечится дома Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, отвечающий за вопросы регионального здравоохранения, заболел коронавирусом. Как сообщается оперативный штаб, состояние больного удовлетворительное, он лечится дома. Те сотрудники, с которыми контактировал чиновник, находятся на самоизоляции.

- Я вновь хочу напомнить: все мы сейчас находимся под общей угрозой. Не забывайте о мерах предосторожности и тех рекомендациях, которые дают специалисты. Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманиям к ограничениям, - написал Анатолий Гулин. – берегите себя, своих близких и будьте здоровы!