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Коронавирус Covid-19

Заместитель председателя ярославского правительства заболел COVID-19

Анатолий Гулин, курирующий вопросы здравоохранения, лечится дома
Полина Вачнадзе
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Анатолий Гулин лечится дома

Анатолий Гулин лечится дома

Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, отвечающий за вопросы регионального здравоохранения, заболел коронавирусом. Как сообщается оперативный штаб, состояние больного удовлетворительное, он лечится дома. Те сотрудники, с которыми контактировал чиновник, находятся на самоизоляции.

- Я вновь хочу напомнить: все мы сейчас находимся под общей угрозой. Не забывайте о мерах предосторожности и тех рекомендациях, которые дают специалисты. Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманиям к ограничениям, - написал Анатолий Гулин. – берегите себя, своих близких и будьте здоровы!